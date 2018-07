Assista na TV

Gilbert Grape – Aprendiz de Sonhador

What’s Eating Gilbert Grape? (Eua, 1993.) Dir. de Lasse Hallstrom, com Johnny Depp, Leonardo Dicaprio, Juliette Lewis, Darlene Cates.

Cooptado por Hollywood, após o sucesso de Minha Vida de Cachorro, o sueco Hallstrom especializou-se em tornar palatáveis, no cinemão, temas que os grandes estúdios muitas vezes evitam. Esse filme tem a cara e a marca dele. Johnny Depp carrega o peso de uma família que lhe exige muito – a mãe obesa nunca sai de casa, o irmão é deficiente mental. Hallstrom não cria uma grande história, mas faz observações tão precisas, através de vinhetas muitas vezes tão pungentes, que a experiência humana termina se tornando comovente. Planejado para River Phoenix, deu para Leonardo DiCaprio um de seus primeiros grandes papéis, após a morte do outro. Mas quem está genial é a estreante Darlene Cates, como a mãe.

HBO Family, 13h23. Reprise, colorido, 117 min.

Encontros e Desencontros

Lost In Translation. (Eua, 2003.) Dir. de Sofia Coppola, com Bill Murray, Scarlett Johansson, Giovanni Ribisi.

Em Tóquio, ator americano e a mulher de um fotógrafo terminam por se aproximar, numa ligação meio errática. A diretora, filha de Francis Ford Coppola, ganhou merecido Oscar de roteiro.

Telecine Cult, 20h05. Reprise, colorido, 105 min.

Pixote – A Lei do Mais Fraco

(Brasil, 1980.) Dir. de Hector Babenco, com Fernando Ramos Das Silva, Marília Pêra, Jardel Filho.

A obra-prima de Babenco, a trajetória de um garoto de rua confrontado com a violência do mundo e das instituições. A cena da Pietà é das maiores do cinema brasileiro.

Canal Brasil, 1h25. Reprise, colorido, 127 min.

EM TRÊS ATOS. Brasil, 2015. Dir. de Lúcia Murat. Imovision R$ 49

Textos de Simone de Beauvoir, recitados por Andrea Beltrão e Nathália Timberg, oferecem uma espécie de contraponto a cenas dançadas de Angel Vianna e Maria Alice Poppe nesse híbrido de documentário e ficção sobre velhice e morte. Um filme sensível.

Crianças

COMÉDIA

O Todo-Poderoso

Surtado, o repórter Jim Carrey reclama de Deus e Morgan Freeman lhe transfere seus poderes, para que ele conduza o mundo do seu jeito. Grande êxito de público, teve até sequência.

Telecine Fun, 14h20. Colorido, 101 min.