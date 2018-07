Atacante deve jogar no Vasco ano que vem Após cumprir suspensão de dois anos por uso de doping (femproporex, um inibidor de apetite), o atacante Dodô, de 35 anos, prepara seu retorno aos gramados. Em 2010, ele deve reforçar o time do Vasco, que obteve o direito de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Dodô, que iniciou a carreira no São Paulo, já atuou pelo Botafogo e Fluminense.