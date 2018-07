Ativista do MTST diz que protestos devem continuar

Ao lado do Movimento Periferia Ativa (MPA), o MTST organizou manifestações na manhã desta quarta-feira que bloquearam as rodovias Anchieta, em São Bernardo do Campo, Régis Bittencourt, em Taboão da Serra, e a Estrada do M''Boi Mirim, na zona sul da capital paulista. Os protestos do MTST e do MPA ocorreram em linha com as manifestações que têm ocorrido nas regiões centrais de São Paulo e em outras cidades brasileiras, lideradas, de acordo com eles, pelo Movimento Passe Livre (MPL).

"Os movimentos devem se reunir entre hoje e amanhã para decidir o que faremos. Não esperávamos que a redução ocorresse hoje", afirmou Natalia.

Segundo ela, os movimentos não perderão força depois do anúncio da redução das tarifas de transporte público, pois - apesar de o objetivo dos recentes protestos ter sido atingido - ainda há outras questões que requerem mobilização.

Além da redução das passagens do transporte coletivo, o Movimento Periferia Ativa e o MTST reivindicam medidas de controle sobre o valor dos aluguéis e o fim da repressão aos movimentos populares.