Atrasados para Enem quebram porta em câmpus da Unip Um acidente de trânsito na Avenida Marquês de São Vicente provocou lentidão e fez diversos candidatos perderem a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no câmpus da Unip da Avenida Hermano Marchetti, na Lapa, zona oeste de São Paulo. Revoltados, cerca de cem jovens forçaram a porta da universidade, com gritos e pontapés. Um dos vidros da porta quebrou e fiscais chamaram a polícia para conter os estudantes. "É uma sacanagem fazerem isso com a gente", disse Andrei Handrey, de 23 anos, que pretendia disputar uma vaga de Publicidade e Propaganda por meio do ProUni.