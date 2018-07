Atraso em aeroportos atinge 14,3% dos voos, diz Infraero O boletim sobre movimento nos aeroportos da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), divulgado às 17 horas, mostra atrasos superiores a 30 minutos em 14,3% dos voos programados desde a meia-noite de hoje - equivalentes a 167 de um total de 1.165 decolagens. Outras 33 decolagens (2,8%) foram canceladas. Entre os principais terminais do País, o maior porcentual de atrasos foi registrado no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Das 167 operações programadas, 35 saíram com atraso (21%) . A Gol continua sendo a operadora com maior índice de problemas para cumprir os horários agendados e a Infraero aponta atrasos em 21,6% de seus voos - 76 de um total de 352.