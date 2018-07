Atriz chilena é assaltada em Copacabana A atriz e cantora chilena Luciana Andrea Echeverría Christie, de 21 anos, foi assaltada na noite de sábado na areia da praia de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A vítima foi rendida por três bandidos, que a ameaçaram com facas. Os criminosos fugiram com a bolsa da vítima, onde estavam máquina fotográfica, dinheiro, e telefone celular, além de um par de tênis.