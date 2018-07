Atriz Solange Couto é internada com isquemia cerebral A atriz Solange Couto foi internada na madrugada de domingo no Hospital Samaritano de Porangatu, em Goiás,com isquemia cerebral transitória, segundo a assessoria de imprensa da atriz. Hoje, por volta das 3 horas, ela foi transferida para o hospital Santa Mônica, especializado em neurologia, em Goiânia. De acordo com informações do Santa Mônica, o quadro de saúde de Solange é estável e ela passa bem. Conforme o último boletim médico, não há previsão de alta. A assessoria da atriz afirmou que ela está lúcida e falando normalmente. Solange será submetida a exames neurológicos e um novo boletim médico deve ser divulgado no início da noite de hoje.