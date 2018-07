Audiência debaterá duplicação da Régis em SP O projeto de duplicação da Serra do Cafezal, na rodovia Régis Bittencourt (BR-116), em São Paulo, terá de ser submetido a uma audiência pública no Vale do Ribeira. A decisão foi tomada em reunião, ontem, de representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da concessionária Autopista Régis Bittencourt com o Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo.