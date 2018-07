Australiano é preso no Cairo com múmias na bagagem

Um australiano foi preso no aeroporto de Cairo depois que funcionários encontraram múmias de animais em sua bagagem. Um porta-voz do aeroporto disse que as múmias, de um gato e um íbis - um pássaro de bico alongado -, datavam do ano 300 a.C. Segundo o porta-voz, também foram encontradas 19 estatuetas de deuses antigos egípcios nas malas do passageiro. O homem foi indiciado por contrabando de antigüidades, uma acusação que pode render penas de até 15 anos de prisão. A mumificação de animais era comum no Egito antigo. Animais como íbis, falcões e gatos eram tidos como sagrados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.