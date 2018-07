Áustria investiga vídeo no YouTube com saudação nazista

As autoridades da Áustria estão investigando um vídeo que apareceu no site YouTube mostrando pessoas com uniformes de soldados fazendo a saudação nazista. O vídeo teria sido filmado por um telefone celular em um quartel na cidade de Salzburgo. O ministro da Defesa, Norbert Darabos, disse que algumas pessoas estão sendo interrogadas sobre o caso. Ele disse que haverá "tolerância zero" com esse tipo de ação. A exibição de símbolos ou propagandas nazistas é crime na Áustria. "Aqueles envolvidos terão de responder ao Exército e à lei para aceitar as conseqüências", disse Darabos. No vídeo, que já foi removido do YouTube, um homem aparece uniformizado levantando seu braço da maneira como os nazistas faziam, enquanto um outro homem grita "Heil, Hitler". Os culpados pelo vídeo podem pegar até dez anos de cadeia se condenados. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.