Autoban espera tráfego de 680 mil carros no feriado O tráfego de veículos no Sistema Anhangüera-Bandeirantes deverá ser intenso no feriado da Consciência Negra, nesta quinta-feira, segundo previsão da concessionária Autoban. De acordo com estimativas da concessionária, cerca de 680 mil veículos devem trafegar pelo sistema durante o feriado, entre chegada e saída à capital, de amanhã a domingo. Em direção ao interior, os motoristas devem evitar os horários de 17h a 21h amanhã e de 9h a 13h na quinta-feira. Para o retorno à capital, a maior concentração de veículos está prevista para o horário entre 16h e 21h de domingo. As praças de pedágio atenderão com capacidade plena nas cabines de arrecadação e, sempre que necessário, será acionada a operação "papa-fila", com a cobrança da tarifa efetuada antes das cabines, diminuindo o tempo na operação.