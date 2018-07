Av. Paulista perde mais um casarão

"Pelo estilo, era uma casa moderna. Deve ter sido construída nos anos 1960", diz o arquiteto e historiador Benedito Lima de Toledo, autor do livro "Álbum Iconográfico da Avenida Paulista". De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, o imóvel não era tombado.

Funcionários da empresa demolidora que executava os trabalhos nesta terça-feira afirmaram que não tinham autorização para dar quaisquer informações sobre quem os havia contratado. A assessoria da Secretaria de Coordenação das Subprefeituras disse que, por causa do feriado do Dia da Revolução Constitucionalista de 1932, não conseguiria informar se havia autorização para a demolição. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.