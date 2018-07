Avaliação positiva do governo Dilma vai a 63% em março--CNI/Ibope

De acordo com o levantamento feito pelo Ibope sob encomenda da Confederação Nacional da Indústria, 29 por cento veem o governo como regular, mesmo patamar da sondagem anterior, e 7 por cento o classificam como péssimo ou ruim, também o mesmo patamar dos que assim pensavam no final do ano passado.

O Ibope ouviu 2.002 pessoas em 143 municípios entre os dias 8 e 11 de março. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)