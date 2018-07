Aviões de guerra da Síria bombardeiam áreas controladas por Estado Islâmico

Os ataques em Raqqa, reduto do Estado Islâmico a cerca de 400 km a nordeste de Damasco, também atingiram um prédio usado como corte islâmica e outro prédio de escritórios do grupo, disse o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

Rami Abdulrahman, fundador da organização, disse que a padaria era controlada pelo grupo militar. O Observatório, que reúne informação de todos os lados da guerra civil, disse que entre os mortos estavam 12 civis e ativistas do Estado Islâmico.

O Estado Islâmico, que conquistou vasto território no Iraque e na Síria, empurrou as últimas forças do governo sírio para fora da província de Raqqa no fim de agosto, quando seus combatentes tomaram uma base aérea, capturando e posteriormente executando dezenas de soldados sírios.

Em uma manchete, a TV estatal síria disse que unidades do exército haviam destruído lojas de armas e munições usadas pelos combatentes do Estado Islâmico em Raqqa, "eliminando alguns e ferindo outros em dezenas de áreas". A TV não deu mais detalhes.

O Observatório reportou que seis combatentes do Estado Islâmico foram mortos no ataque aéreo ao campo de treinamento.

(Reportagem de Tom Perry)