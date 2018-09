Bafômetro em carro vai impedir belgas de dirigirem bêbados

O governo belga obrigará os motoristas flagrados bêbados ao volante a instalarem um sistema que vai bloquear a partida de seus veículos quando tiverem ingerido muito álcool, informa neste sábado, 31, a imprensa local. O sistema só será instalado nos carros dos condutores multados mais de uma vez por dirigirem embriagados, disse o secretário de Transportes, Etienne Schouppe, ao jornal Het Laatste Nieuws. No entanto, o governo ainda não decidiu por quanto tempo o dispositivo ficará instalado nos veículos. Visando ao aumento da segurança no trânsito, o mecanismo obriga o motorista a soprar um bafômetro para dar a partida no motor, operação que é preciso repetir várias vezes durante o trajeto a ser cumprido. A idéia, que será colocada em prática no fim do ano, foi proposta pelo atual primeiro-ministro belga, Yves Leterme, quando este ainda ocupava a pasta dos Transportes.