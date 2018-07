O superávit é resultado de exportações de 3,274 bilhões de dólares (média diária de 654,8 milhões de dólares) e importações de 2,339 bilhões de dólares (média diária de 467,8 milhões de dólares).

No ano, a balança comercial acumula superávit de 17,848 bilhões de dólares, 22,4 por cento superior aos 14,587 bilhões de dólares registrados no mesmo período do ano passado.

(Por Paula Laier)