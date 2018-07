Bandidos em SP ateiam fogo em guarda, mas ele foge Um guarda municipal de 35 anos conseguiu fugir após ser rendido por assaltantes, que, ao identificá-lo como guarda, atearam fogo nele, no bairro Cachoeira, no Guarujá, litoral sul de São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, ele seguia no sábado em seu automóvel para casa quando, ao parar em uma rotatória, foi abordado por três homens armados e encapuzados que invadiram o veículo e anunciaram o assalto.