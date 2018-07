Bauru reduz preço da passagem de ônibus O preço da passagem de ônibus urbano vai ficar mais barato em Bauru (SP) a partir desta quarta-feira, 12, com a redução a zero das alíquotas do PIS e Cofins do transporte público. O custo da viagem deverá ser reduzido em até R$ 0,10. A passagem que custa R$ 2,90 vai passar para R$ 2,80 para quem paga em dinheiro, enquanto que a tarifa paga com cartão de transporte será reduzida de R$ 2,70 para R$ 2,63. Já a tarifa escolar cai de R$ 2,03 para R$ 1,97.