BB diz ter feito auditoria preliminar O Banco do Brasil rebateu as acusações feitas pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em auditoria feita sobre a compra de metade do Banco Votorantim em janeiro deste ano. Segundo a Assessoria de Imprensa do banco federal, a instituição realizou uma "due diligence preliminar, com procedimentos simplificados, para levantamento de eventuais pontos críticos antes do fechamento da transação". "Essa due diligence não foi mencionada no relatório do TCU", argumenta o banco federal.