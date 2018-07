Bebê deixado em caçamba em Praia Grande-SP tem alta

A menina Vitória, como foi chamada pelos funcionários do Hospital Municipal Irmã Dulce, já foi registrada com o nome de M.E.S.L. e foi entregue à sua tia materna, moradora da cidade de Mauá, na Grande São Paulo. A tia, que tem a guarda provisória da criança, é casada e tem dois filhos adolescentes, segundo o Conselho Tutelar de Praia Grande.

Ainda de acordo com informações do Conselho Tutelar, a criança teve alta depois que a família chegou. O médico condicionou a presença da tia para a liberação do bebê, pois queria passar as recomendações necessárias para a continuação do tratamento médico.

Cinco conselheiros tutelares do município acompanharam um oficial de Justiça para cumprir o mandado judicial expedido para a liberação da menina.

O bebê foi encontrado dentro de uma caçamba de lixo em frente à Escola Maria Pacheco Nobre, na Rua Guanabara, no bairro do Boqueirão. A criança estava dentro de uma sacola plástica e foi achada por acaso. A mãe foi presa no dia 23 em uma clínica de repouso e indiciada por abandono de incapaz.