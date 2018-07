BID libera US$ 3,37 mi para Rodoanel Norte, diz Dersa O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) liberou o primeiro desembolso para o governo paulista para a construção do trecho Norte do Rodoanel Mário Covas. A primeira parcela totaliza US$ 3,37 milhões, do empréstimo de US$ 1,15 bilhão destinados à obra e, de acordo com nota da Desenvolvimento Rodoviário S/A (Dersa), será utilizada para ressarcir gastos com o projeto da estrada. As obras devem começar no mês que vem.