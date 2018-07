Bolsas asiáticas têm fraqueza diante de expectativa por decisão do Fed

Às 7h44 (horário de Brasília), o índice MSCI que reúne ações da região Ásia-Pacífico com exceção do Japão recuava 0,34 por cento, em mínimas de um mês.

Conversas de que o Fed pode adotar uma postura "hawkish" em sua reunião de política monetária na semana que vem, possivelmente descartando o compromisso de manter os juros baixos, levaram o rendimento dos Treasuries a subirem firmemente e injetarem vida nova no dólar.

Em contraste, os ganhos do dólar sobre o iene foram considerados positivos para as exportações, resultados corporativos e ações do Japão. O índice Nikkei de Tóquio fechou em alta de 0,25 por cento.

Já as ações na bolsa de Xangai subiram 0,88 por cento depois que a divulgação de dados sobre empréstimos em agosto ajudou a aliviar alguns temores sobre crescimento e dois conglomerados de construção naval lideraram ganhos por reformas no setor.