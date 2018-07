Bombeiros atropelados durante protesto em Guarulhos

No momento em que os militares 5º Grupamento trabalhavam, o aposentado Ailton Vieira, de 69 anos, ao volante de um Santana vermelho, avançou contra a barreira incendiada e atingiu o soldado Marcos Pereira da Costa, de 43 anos. Com fratura em uma das pernas e escoriações pelo corpo, ele foi medicado no Hospital Geral de Guarulhos (HGG) e liberado. Já o sargento Adílson de Paiva Bernardo, de 46 anos, foi ferido na cabeça e permanecia internado também no HGG, mas fora de perigo.

Após atropelar os dois bombeiros, o motorista fugiu do local, mas foi perseguido por equipes da PM e acabou detido. O aposentado foi encaminhado para o IML e submetido ao teste do bafômetro, que confirmou excesso de álcool no sangue. Ailton foi autuado em flagrante no 7º Distrito Policial de Guarulhos, por embriaguez ao volante, lesão corporal culposa e fuga, mas seria liberado após pagar fiança.