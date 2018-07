Brasil aparece em 84º lugar no ranking global de velocidade da Internet

O país apresentou velocidade média de 2,7 Megabit por segundo (Mbps), crescimento de 10 por cento em relação ao segundo trimestre de 2013 e de 19 por cento sobre mesmo período do ano anterior. Mesmo assim, o país caiu do 80º lugar que estava no trimestre anterior, com 2,4 Mbps. O ranking é formado por 140 países.

A média global de velocidade de conexão foi de 3,6 Mbps no período de julho a setembro.

O estudo, que considera países que tenham mais de 25 mil endereços de IP conectados à rede Akamai, identificou que na América Latina, a velocidade média de conexão variou de 3,9 Mbps, no México, a 1,1 Mbps, na Bolívia. No ranking global, os países estão na 57ª e 136ª colocação, respectivamente.

ATAQUES

Durante o período analisado, o relatório identificou tráfego de ataques a partir de 185 países ou regiões, dez a menos do que o verificado no trimestre anterior, e que traz a China como a fonte de ameaças de maior volume observado, com 35 por cento.

A Indonésia, que trocou de posição com a primeira colocada, aparece em segundo lugar, com 20 por cento, e os Estados Unidos permaneceram na terceira colocação, com 11 por cento dos ataques. O Brasil figura em 6º lugar, com 2,1 por cento.

(Por Luciana Bruno)