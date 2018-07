Brasil tem superávit primário de R$1,94 bi em novembro O setor público consolidado brasileiro registrou superávit primário de 1,944 bilhão de reais em novembro, ante superávit de 6,817 bilhões de reais em igual período do ano passado, informou o Banco Central nesta terça-feira. Apesar do superávit, as despesas com juros somaram 10,861 bilhões de reais em novembro, o que gerou um déficit nominal nas contas públicas de 8,917 bilhões de reais no período. Em 12 meses encerrados em novembro, o superávit primário foi equivalente a 4,27 por cento do Produto Interno Bruto (PIB), ante 4,48 por cento do PIB em 12 meses até outubro. O BC informou ainda que a dívida líquida total do setor público atingiu valor equivalente a 34,9 por cento do PIB no mês passado, frente a 36,3 por cento em outubro. (Reportagem de Raymond Colitt)