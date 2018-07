Brasileiro desaparece ao passear em Machu Picchu

A embaixada foi informada do desaparecimento na quarta-feira (2) pela família do estudante, que está na região. A própria embaixada informou às autoridades policiais peruanas sobre o sumiço do jovem, que saiu para fotografar e não voltou mais para o restaurante onde trabalhava em Águas Calientes, cidade próxima a Machu Picchu.

Um guia especialista na região, indicado pelo cônsul honorário, também acompanha as buscas. Até agora, no entanto, o Itamaraty não teve novas informações sobre a investigação.

O Caminho Inca é uma alternativa ao trem que conduz a Machu Picchu. Muitos estrangeiros preferem a caminhada com guias, que pode durar de três a quatro dias. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo