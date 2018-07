Brasileiro desaparecido no Peru pode estar vivo

Pelos seus cálculos, o rapaz estaria há no máximo dois dias de distância das equipes de buscas, mas as autoridades ainda não deram certeza de que as pistas são mesmo de Artur. As evidências citadas por Susana foram localizadas ao sul de Santa Teresa, onde o rapaz foi visto pela última vez, com a ajuda de um guia experiente da região, que acompanha os pais do jovem nas buscas. Junto da fogueira, segundo ela, foi encontrado um agrupamento de pedrinhas empilhadas, com simbologia mística, no mesmo formato que Artur costumava fazer no Brasil.

O ajuntamento, por sinal, figura na foto de Artur usada nas buscas desde seu desaparecimento. Uma vendedora de uma comunidade na trilha percorrida pelas equipes de busca disse ter vendido uma lata de atum para um jovem com as características do brasileiro. Segundo Susana, faz todo sentido pois Artur não come carne vermelha e no Brasil apreciava sanduíche de atum. Ela não tem certeza se as roupas queimadas eram do filho porque estavam muito danificadas.

Artur, que estava no Peru há três meses e ultimamente trabalhava num restaurante na região de Machu Picchu, foi visto pela última vez em 21 de dezembro, quando saiu para tirar fotos numa trilha conhecida como Caminho Inca e desapareceu. Uma moradora do povoado de Fahuayaco disse ter feito comida para um rapaz com as mesmas características do brasileiro, em 28 de dezembro, mas a informação não foi confirmada.