Bush surpreende e participa de reunião do G20 sobre a crise

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, fez uma inesperada participação neste domingo na reunião do G20, o bloco que reúne algumas das principais economias emergentes bem como os países mais ricos do mundo. O encontro, realizado na sede do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington, deveria contar apenas com ministros das Finanças dos países do bloco, entre eles o ministro da Fazenda Guido Mantega, e o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Durante a reunião, Bush, que nunca antes havia participado de um encontro do G20, se sentou ao lado de Mantega. O Brasil atualmente exerce a presidência do grupo. A presença inesperada do líder americano no encontro reforçou a gravidade que Bush atribui à crise financeira global. G7 Pela manhã, Bush já havia recebido os ministros do G7 na Casa Branca, em outro encontro decidido com pouca antecedência. A reunião que teve a participação de ministros do Japão, Alemanha, Grã-Bretanha, França, Itália e Canadá contou ainda com a presença dos líderes do FMI e do Banco Mundial (Bird). Após o encontro do G7, Bush defendeu a necessidade de se encontrar uma solução coordenada para conter os efeitos da turbulência financeira. ''Em um mundo interconectado, nenhuma nação sai ganhando ao prejudicar outra. Estamos juntos nisso. E vamos superar isso juntos. Houve momentos de crise no passado em que nações poderosas voltaram suas energias uma contra as outras ou procuraram se isolar do mundo. Desta vez é diferente'', afirmou. Foi o vigésimo pronunciamento de Bush relativo à economia americana em apenas 23 dias. Os comentários de Bush, no entanto, bem como as ações do governo americano - como a de aprovar um pacote de US$ 700 bilhões para resgatar a combalida economia do país - vêm falhando no intento de acalmar os mercados financeiros mundiais, que seguem tendo quedas recorde. Ainda neste sábado, o diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn, também advertiu para a gravidade da turbulência financeira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.