Cafeicultor negocia pagar financiamento após alta de preços--fontes Produtores de café do Brasil, maior produtor e exportador global da mercadoria, estão negociando com governo federal pagar as parcelas de financiamentos destinados à estocagem, que começam a vencer em dezembro, apenas quando o café subir ao patamar de 400 reais por saca, disseram duas fontes com conhecimento sobre o assunto.