Caminhonete cai em cratera em Itapecerica da Serra, SP Uma camionete caiu em uma cratera em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo, nesta quinta-feira, 2, após o asfalto ceder no momento em que o veículo transitava pela Rua Pernambuco. Não há registro de feridos e apesar de o veículo já ter sido retirado do buraco o trânsito no local ainda é complicado já que a rua permanece interditada. Não há informações até o momento do que poderia ter causado a abertura do buraco.