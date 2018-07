Campinas-SP usa munição com tinta em depredações A Guarda Municipal de Campinas (SP) tem usado lançadores de munição com tinta, similares às armas de paintball, para ajudar a identificar os responsáveis por depredações e saques durante as manifestações que acontecem na cidade. Os atos terminaram em confronto e furtos na região central. A arma é de origem belga (lançadores FN 303) e de venda controlada para uso em contenção de distúrbios. Movida a ar comprimido, parece uma metralhadora com pente giratório e dispara balas de borracha ocas carregadas com tinta, gás de pimenta ou vazias (para impacto).