Campo de Marte (SP) terá poda e replantio de árvores Após solicitação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente autorizou o corte e o replantio de 8.321 árvores no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, de acordo com nota divulgada nesta sexta-feira.