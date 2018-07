Cantor de funk é baleado em São Vicente, litoral de SP

Agentes do 2º Distrito Policial, onde o caso está registrado, informaram que a ocorrência aconteceu logo no início desta segunda-feira enquanto o cantor dirigia um Chevrolet Agile com duas acompanhantes. Um carro com suspeitos teria se aproximado e efetuado os disparos. Segundo a polícia, o carro tem mais de 15 marcas de tiros e MC Neguinho acabou sendo atingido mais de uma vez.

O cantor de funk conseguiu dirigir até a casa de um amigo, que o levou para o hospital da região. A Polícia Militar de São Vicente destaca que o caso aconteceu na Rua Antônio Pedro de Jesus, próxima à delegacia. As duas mulheres que estavam com Ferreira no carro não foram atingidas. O veículo será encaminhado para perícia técnica e o caso será investigado. Nenhum suspeito foi detido e ninguém soube informar o motivo da abordagem.