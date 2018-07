Cantora country Wynonna Judd casa-se pela 3a vez

Judd, de 48 anos, disse à revista US Weekly nesta quarta-feira que o casamento ocorreu no dia 10 deste mês na sua fazenda, em Leiper's Fork, no Tennessee.

"Senti uma alegria que não estava lá antes", disse Judd à US Weekly sobre o casamento.

Judd e Moser, de 55 anos, baterista da banda da cantora "The Big Noise", anunciaram seu noivado em dezembro de 2011. É o terceiro casamento da cantora ruiva, que conquistou fama ainda adolescente no circuito country com a mãe, Naomi Judd, na década de 1980.

A US Weekly disse que nem Naomi Judd nem a meia-irmã de Wynonna, a atriz Ashley Judd, estiveram presentes no casamento.

(Reportagem de Jill Serjeant)