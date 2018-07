Cantora Maria Rita passa mal e é internada em Salvador A cantora Maria Rita, de 34 anos, que faria um show na noite de hoje na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, na Bahia, foi internada no Hospital Aliança, com quadro de infecção gástrica. Segundo a direção do hospital, a cantora passa bem, passou por alguns exames e está em observação. Ela teria começado a passar mal no vôo entre Fortaleza, onde se apresentou na noite de ontem, e Salvador. O show na capital baiana foi remarcado para o dia 30.