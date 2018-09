Carreta tomba e causa lentidão na Régis Bittencourt O motorista enfrenta lentidão de 3 mil metros na pista sentido PR-SP da rodovia Régis Bittencourt entre os quilômetros 446 e 443, em Registro, Vale do Ribeira, em razão do tombamento de uma carreta ocorrido às 14h05. O veículo está no canteiro central. Uma faixa de rolamento foi bloqueada para que a equipe de resgate atenda aos ocupantes da carreta.