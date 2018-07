Carro atropela pelo menos 5 em ponto de ônibus em SP

Após ter aparentemente perdido o controle do carro que dirigia, uma motorista invadiu um ponto de ônibus e atingiu pelo menos cinco pessoas na tarde deste domingo, 28, na Avenida São Miguel, em Ermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo. Acionado às 15h42, o Corpo de Bombeiros enviou sete equipes ao local. Até o final desta tarde, não havia informações sobre o estado das vítimas nem para quais hospitais estavam sendo levadas. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou duas das três faixas da via, no sentido bairro, no trecho onde ocorreu o acidente. Às 16h45, o bloqueio provocava lentidão na avenida. A motorista foi levada ao 63º Distrito Policial, da Vila Jacuí.