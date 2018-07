Casa de Sérgio Cabral é alvo de novo protesto A esquina da rua onde mora o governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), no Leblon, zona sul, foi palco neste domingo, 7, de mais uma manifestação. Cerca de 60 professores da rede estadual reclamavam principalmente da falta de reajuste salarial e de infraestrutura nas escolas e universidades. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.