Casal de namorados é encontrado morto em motel de PE

De acordo com o delegado de Homicídios, Alfredo Jorge, responsável pelo caso, ele estrangulou a moça com o cordão do roupão e se matou cortando o pescoço com um caco de vidro. A polícia encontrou veneno, popularmente conhecido como chumbinho, no local do crime, mas só o resultado de um exame toxicológico nos dois corpos irá indicar se foi usado.

Luiz Carlos deixou um bilhete pedindo desculpas à família e informando que a namorada estava grávida de três meses e que tinha intenção de abortar a criança e deixá-lo. Segundo ele, ela o estaria traindo. No quarto, além de copos quebrados e um celular arrebentado no chão, a polícia também encontrou os papéis que embrulhavam os presentes que chegaram a trocar: perfume e relógio.

Há um mês Isabela Helena havia prestado queixa na polícia contra o namorado: por agressão, também em um motel. Por isso, a família da moça, ao saber do ocorrido, teria ficado surpresa por ela ter saído novamente com o rapaz.

O casal chegou ao motel por volta das 8h30 de ontem. Às 12h30 foi pedido almoço - camarão e carne de sol. Foi o último contato. Às 22 horas, a recepção tentou saber se eles iriam pernoitar. Como ninguém atendeu ao telefone, uma camareira foi até o quarto. Chamou, bateu à porta. Sem retorno, ela abriu o quarto e se deparou com os corpos sobre a cama.

Eles estavam vestidos, o que, de acordo com o delegado, indica que já estariam de saída.