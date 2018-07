Católicos lotam novo templo do padre Marcelo Desde a noite de quinta-feira, fiéis já se reuniam em Interlagos na região do novo santuário Theotokos - Mãe de Deus, o megatemplo do padre Marcelo Rossi. A inauguração do local ocorreu nesta sexta-feira com uma missa especial de duas horas pelo Dia de Finados. A obra, projetada pelo arquiteto Ruy Ohtake e financiada por doações e pela renda obtida com a venda de livros, CDs e DVDs de Rossi, começou em 2006 e ainda não está completamente acabada.