CBL anuncia escolhidos para o 53º Prêmio Jabuti Com oito categorias a mais que na edição anterior, o 53º Prêmio Jabuti anunciou hoje (17) a lista dos 29 livros escolhidos pelos jurados num processo transmitido em tempo real pela página da Câmara Brasileira do Livro (CBL) no Twitter. Os vencedores concorrem aos títulos de livro do ano de ficção e de não ficção - o resultado será anunciado no dia 30.