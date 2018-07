Centenas se concentram para desfile do Simpatia é Quase Amor, no RJ

Pela manhã, integrantes do bloco Céu na Terra comemoraram os 15 anos de desfiles pelas ruas do bairro de Santa Teresa, na região central. Pelo menos 2 mil pessoas acompanharam os 80 músicos. A falta de banheiros químicos provocou reclamações - apenas 100 foram instalados na região. Muitos cariocas se encontraram na estação das barcas, na Praça 15, para seguir até a Ilha de Paquetá, na Baía de Guanabara, onde seria realizado no fim da tarde o desfile do Pérola da Guanabara.

Estão previstos desfiles de mais de 100 blocos neste fim de semana de "pré-carnaval". No domingo, o tradicional Cordão do Boitatá sai às 8 horas, na Rua do Mercado, no centro. O Suvaco do Cristo, que completa 30 anos, parte às 9 horas da esquina das ruas Faro e Jardim Botânico, na zona sul. O Gigantes da Lira, frequentado por muitos pais e mães com crianças, também sai às 9h, na Rua General Glicério, em Laranjeiras, na zona sul. O Bloco da Preta desfilará este ano na Avenida Presidente Vargas, no centro. Já o clássico Escravos da Mauá parte às 13h do Largo de São Francisco da Prainha, na região portuária. O Timoneiros da Viola sai às 14h no Parque de Madureira, na zona norte.