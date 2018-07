Centro de Niterói amanhece tomado por destroços Separado do Rio pela Baía de Guanabara, o centro de Niterói amanheceu nesta quinta-feira tomado por destroços do grande tumulto que se formou nesta quarta-feira, 19, à noite, durante a manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus. Principal via da região, a Avenida Amaral Peixoto teve bancos e lojas, além de pontos de ônibus, atacados e destruídos. O ato conseguiu interromper o tráfego na Ponte Rio-Niterói, medida de segurança adotada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os manifestantes chegaram a 500 metros do acesso principal à ponte.