Cerca de 2,8 mi de estudantes se inscreveram no Enem A menos de uma semana do fim das inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), 2,8 milhões de candidatos se inscreveram para participar da prova. O exame servirá como forma de ingresso para 40 das 55 universidade federais que aderiram à proposta de unificação dos vestibulares proposta pelo Ministério da Educação (MEC). Os interessados devem se cadastrar pela internet até as 23h59 de sexta-feira, 17.