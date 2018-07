CET deve começar a desbloquear vias no Ibirapuera A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) prevê desbloquear a partir das 10h30 algumas vias na região do Ibirapuera interditadas para realização do Passeio Ciclístico da Primavera, promovido pela Secretária Municipal de Esportes, Lazer e Recreação, e que acontece até as 12 horas. Após a concentração e largada, às 8 horas na Avenida Álvares Cabral, sentido Vila Mariana, em frente ao Obelisco, os participantes seguiriam pelas avenidas Pedro Álvares Cabral (sentido Vila Mariana), Rubem Berta (sentido Bairro), Moreira Guimarães (sentido Bairro), Iraí, Alameda dos Tupiniquins, avenida Jandira, no contra-fluxo da Moreira Guimarães (sentido Bairro), no contra-fluxo da Avenida Rubem Berta ( sentido Bairro), no contra-fluxo da Avenida Pedro Álvares Cabral (sentido Vila Mariana), Rua Abílio Soares (sentido Pinheiros), até o estacionamento da Assembléia Legislativa. As informações são da CET.