CET implantará Operação Estrada em SP para ano-novo

A Operação Estrada, que visa o monitoramento da saída e do retorno à capital durante o ano-novo, será implantada nos principais horários previstos para os veículos se dirigirem às estradas. A CET vai monitorar o trânsito especialmente nos acessos e chegadas das rodovias, com o objetivo de garantir a fluidez e a segurança de motoristas e pedestres. A operação saída acontece na quinta-feira à tarde e na sexta-feira de manhã e à tarde. Já a operação retorno ocorre no domingo, nos períodos da manhã e da tarde, e segunda-feira de manhã.

A CET recomenda que os motoristas que utilizam as rodovias próximas da capital, em especial os que conduzem veículos de carga, evitem acessar a Marginal do Rio Tietê na quinta e na sexta-feira. Os motoristas que vêm da região Norte do País e utilizam as rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna, com destino ao Sul, devem optar pelas Rodovias D. Pedro e Rodoanel Governador Mário Covas. Os motoristas oriundos da região Sul que acessam as Rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castello Branco e sistema Anhanguera-Bandeirantes também devem utilizar o Rodoanel Governador Mario Covas e Rodovia D. Pedro.

Rodoviárias

Os agentes e técnicos da CET também vão monitorar o trânsito no entorno dos terminais rodoviários do Tietê, na zona norte de São Paulo; Barra Funda, na zona oeste; e Jabaquara, na zona sul, para garantir maior fluidez do tráfego e acessibilidade aos usuários e passageiros.