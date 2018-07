Chávez diz que países latinos vão formar time como o de Pelé Ao chegar à Bahia para participar da cúpula América Latina-Caribe, o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, saudou a presença de Cuba no encontro e disse que a região está formando um time como o de Pelé. Chávez classificou a presença de Cuba como a representação da união de toda a América Latina. "Como disse uma vez Fidel Castro: que bom que Cuba está aqui. Cuba retorna para onde sempre deveria ter estado. Estamos completos, estamos armando um time, um bom time, como aquele em que jogava Pelé, como se chama? O Santos." O presidente venezuelano disse que a América do Sul deve falar com voz própria e exigir respeito do novo governo dos Estados Unidos. "Agora que vem um novo presidente dos EUA, é propício que a América do Sul fale com sua própria voz e peçamos respeito ao novo governo dos EUA. Viram a sapatada que atiraram no Bush?" Chávez afirmou preferir participar de uma reunião de países latino-americanos e caribenhos na Bahia do que em Nova York ou Miami. "É o mais positivo e interessante para a independência do nosso continente que nos reunamos sozinhos, sem a hegemonia, o protetorado do império. Já basta de império", disse Chávez a jornalistas em um dos hotéis do balneário Costa do Sauípe, localizado a cerca de 100 km de Salvador, onde se realizam quatro encontros dos países latino-americanos. Chávez faltou ao encontro do Mercosul, realizado na manhã de terça-feira, mas participa à tarde da Cúpula da América Latina e do Caribe, a primeira na história sem a presença dos EUA e da União Européia.