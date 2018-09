Chefe da Polícia Civil do Rio deixa o cargo O Chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, delegado Allan Turnowski, deixou o cargo hoje, após reunião com o secretário estadual de Segurança, José Mariano Beltrame. Em nota, a polícia explica que a decisão foi tomada "após os dois concluírem que esta seria a decisão mais adequada para preservar o bom funcionamento das instituições".