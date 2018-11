Chuva causa delizamento e mata três pessoas no Rio Um deslizamento de terra, ocorrido por volta das 21h45 desta segunda-feira, 5, em razão de forte chuva, deixou um saldo, por enquanto, de três pessoas mortas e 12 feridas no Morro do Borel, região da Tijuca, na zona norte do Rio. Uma pessoa estaria desaparecida.