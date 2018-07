Chuva eleva índice de congestionamento em SP

O motorista que seguia no sentido Aeroporto, por exemplo, enfrentava quase 9 quilômetros de lentidão desde a Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apontava, desde as 19 horas, quatro semáforos apagados e sete, com sinal amarelo intermitentes.

Entre as vias de grande movimento atingidas pelo problema estão a Rua Teodoro Sampaio e as avenidas Pacaembu, Tucuruvi e Inajar de Souza. Além disso, houve falta de energia na Avenida Líder, na zona leste, e Avenida Paulo VI, zona oeste.

O Centro de Gerenciamento de Emergências de Prefeitura de São Paulo alertava para três pontos de alagamento transitáveis: Avenida Celso Garcia e Rua Romão Gomes, na zona leste, e Rua Ibrahim Nobre, na zona sul. A rede de trólebus entre as ruas João Antônio de Oliveira e dos Trilhos entrou em pane. Às 20 horas, os veículos estavam parados no local.